Gand-Wevelgem 2018: i favoriti. Riparte la sfida sulle pietre tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet?

Superata la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento stagionale, ci si sposta verso il Nord e soprattutto si affrontano le prime gare con i muri belgi, caratterizzati dalle strade con le pietre. Domenica 25 marzo è in programma la Gand-Wevelgem, primo vero antipasto di quello che poi sarà, nella domenica di Pasqua, il Giro delle Fiandre. Andiamo a scoprire i favoriti per la corsa in terra belga.

Sembra pronto a ripartire il duello tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet, coloro che su queste strade si sono già sfidati nelle scorse stagioni (sono anche i due vincitori uscenti di questa gara). Il campione del mondo non appare ancora al top della condizione: il picco dovrebbe essere incentrato ovviamente sulla Settimana Santa del ciclismo, prima Giro delle Fiandre e poi Parigi-Roubaix, che ancora manca nel palmares dello slovacco. Il capitano della Bora-hansgrohe deve iniziare a macinare vittorie, visto un inizio di stagione alquanto deludente, dove non ha convinto soprattutto alla Milano-Sanremo. Poco coraggio anche per il belga sulle strade italiane: avrebbe potuto tenere il ritmo di Nibali sul Poggio, invece ha giocato da attendista, terminando 17mo. Sul pavé lui però si esalta, lo ha dimostrato nelle passate stagioni: serve un colpo come quello del 2017, deve anticipare la volata perché in uno sprint compatto sarebbe battuto da molti dei suoi rivali.

In una corsa piuttosto semplice rispetto alle altre Classiche dei Muri, dove non dovrebbero esserci grosse differenze (attenzione però al maltempo che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola), spesso e volentieri il gruppo ha saputo gestire la situazione chiudendo sugli attacchi ed arrivando allo sprint. In chiave volata dunque saranno da tenere d’occhio velocisti resistenti come Alexander Kristoff ed Arnaud Démare. Il campione d’Europa della UAE Emirates è in crescita di condizione e sembra poter puntare alla grande verso il Nord, dove si è sempre contraddistinto con ottime performance. Il transalpino della FDJ ha già convinto alla Milano-Sanremo, dove ha chiuso sul podio ed ha dimostrato già di essere vicino al 100%. In una volata di gruppo non ha nulla da temere nei confronti di Sagan e compagni.













Foto: Pier Colombo