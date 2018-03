Federer-Del Potro, Finale Masters1000 Indian Wells 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Questa sera andrà in scena una finale spettacolare ad Indian Wells tra Roger Federer e Juan Martin Del Potro. Lo svizzero ha faticato in semifinale contro il croato Borna Coric, superato solo al terzo set, mentre l’argentino ha spazzato via il canadese Milos Raonic con un perentorio 6-2, 6-3.

Si affronteranno il n.1 contro il n.8 del mondo. Nei precedenti Federer è in vantaggio 18-6 sul sud-americano: il più celebre risale ormai al lontanissimo 2009, quando un giovane Del Potro sconfisse ‘Re Roger’ nell’atto conclusivo degli US Open. conquistando l’unico Slam della sua carriera.

Ad Indian Wells Federer ha già trionfato per cinque volte, l’ultima nella passata stagione, mentre il miglior risultato per Del Potro risale al 2013, quando dovette cedere allo spagnolo Rafael Nadal in finale.

Il match inizierà alle ore 21.00 e sarà trasmesso in diretta tv su SkySport2. OA Sport vi aggiornerà in tempo reale con la consueta Diretta Live testuale.

FINALE MASTERS 1000 INDIAN WELLS

ORE 21.00: Roger Federer-Juan Martin Del Potro. Diretta tv SkySport2









Foto: Twitter Atp