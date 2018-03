F1, Test Barcellona 2018: quarta giornata (venerdì 9 marzo). Programma, orari e tv. Come seguirli in Diretta Live

Si chiudono i test pre-stagionali di Barcellona riservati alla Formula Uno. Domani, infatti, sarà l’ultima delle otto giornate di prove, spalmate in due settimane, che permetteranno a piloti e scuderie di mettere in cascina altri chilometri importanti in vista dell’esordio ufficiale, il 25 marzo, con il Gran Premio di Australia. Sarà, dunque, l’ultima occasione per vedere in pista Ferrari, Mercedes e Red Bull, per provare a capire ulteriormente quali saranno i primi rapporti di forza in questo Mondiale 2018, mentre per i team più piccoli la ricerca di prestazione e affidabilità è quanto mai all’ordine del giorno.

Sarà un venerdì di super-lavoro, con nove ore di filata, senza la consueta pausa pranzo, per non lasciare davvero nulla di intentato. Si partirà alle ore 9.00 per concludere solamente alle ore 18.00. Tutto d’un fiato. Come per le giornate precedenti, non è prevista copertura televisiva ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

Il programma del Montmelò

Venerdì 9 marzo

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ULTIMA GIORNATA DI TEST

FOTOCATTAGNI