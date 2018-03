F1, Test Barcellona 2018: la risposta della Ferrari. Il graffio di Sebastian Vettel che rimescola le carte

Ci si attendeva la risposta della Ferrari dopo la prima tranche di test collettivi, riservata alle monoposto del Mondiale di F1 2018. Ebbene, pensand al gelo ed alla neve di qualche giorno fa, sembra passato un secolo. Il sole, quest’oggi, è stato il protagonista assoluto sul circuito del Montmeló (Spagna) e le scuderie hanno potuto lavorare al meglio delle loro possibilità. Dunque, il Cavallino Rampante c’è e l’ha detto chiaramente.

Sebastian Vettel ha concluso il day-1 in vetta alla graduatoria dei tempi. La SF71H ha superato l’esame sotto ogni profilo non solo realizzando un crono di tutto rispetto (1’20″396) con gomme medie ma anche esprimendo un potenziale sulla durata assai confortante. 168 giri coperti, pari a 796 km (due GP e mezzo), a testimonianza che l’affidabilità è un obiettivo raggiunto. Fugati quindi i dubbi sulla consistenza della vettura, abbinati alla velocità.

Certo, la Mercedes ancora è lì ed in modo insistente. 88 giri per Lewis Hamilton ed 86 giri per Valtteri Bottas, che si sono sdoppiati nel lavoro, sono davvero tanti. Secondo e quarto tempo per il finlandese ed il britannico, girando su tempi vicini al ferrarista e non preoccupati più di tanto dalla prestazione pura, guardando anche ai riscontri della scorsa settimana. Per le Frecce d’Argento, come del resto per il Cavallino, la necessità di fare km e mettere fieno in cascina era fondamentale.

Le due candidate al titolo hanno mostrato i muscoli ma non sfoderato tutte le carte e si potrebbe pensare che ciò avverrà solo a Melbourne (23-25 marzo), nel 1° round iridato. A differenza dell’anno scorso, infatti, quando c’era stata la rivoluzione regolamentare, i top team non hanno la necessità di mettere alla frusta le monoposto o quantomeno si tengono sempre qualcosa nel taschino. Il vero obiettivo è quello di trovare la messa a punto ideale e, secondo queste indicazioni, sia la Ferrari che la Mercedes sembrano averla trovata.

Una partita a poker dove entrambi, in Catalogna, giocheranno con parsimonia il jolly avendo sempre in mente quel che andrà all’Albert Park.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI