F1, Test Barcellona 2018 – La Pirelli assicura: “Aumento delle performance con le nuove gomme”

I primi quattro giorni di test F1 a Barcellona non sono andati come i team speravano. Freddo, pioggia battente e neve l’hanno fatta da protagonisti. Si è girato a singhiozzo ma quanto è bastato per fare le prime valutazioni. Analisi che comprendono le nuove gomme 2018 fornite dalla Pirelli. Il responsabile del reparto corse dell’azienda italiana Mario Isola ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

“Le condizioni meteo non sono state rappresentative, specialmente mercoledì quando la neve ha fortemente limitato le attività in pista. Tuttavia nella prima giornata di test i migliori tempi sono stati inferiori degli stessi registrati nel 2017 a parità di mescola, mentre martedì è stato battuto il migliore tempo assoluto della prima sessione dello scorso anno“. Solo giovedì il cielo è stato clemente. “I team hanno provato molti pneumatici della gamma 2018, compresi i Pink hypersoft, quelli intermedi e da bagnato estremo nelle due versioni base e soft. Giovedì le condizioni hanno permesso la valutazione dei punti di crossover tra i pneumatici da bagnato estremo, quelli intermedi e gli slick. Il comportamento dei pneumatici è in linea con le nostre aspettative e dimostra un generale aumento delle performance. Il meteo dovrebbe migliorare la settimana prossima a Barcellona e di conseguenza dovremmo riuscire ad ottenere un maggior numero di dati utili dalla seconda sessione di test“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it