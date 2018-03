F1, Sebastian Vettel: “Sono decisamente soddisfatto ma c’è ancora lavoro da fare”

Dopo aver totalizzato 425 giri e coperto 1978 chilometri in questi test di Barcellona, riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1, è tempo per Sebastian Vettel di tracciare un bilancio di quanto avvenuto oggi e non solo.

Il tedesco, infatti, nella giornata odierna, la penultima di questa seconda tranche sul circuito catalano, ha stampato il nuovo record della pista, coprendo quasi 200 giri ed è questo dato più che il cronometro ad interessargli: “È solo un tempo, l’importante è che la monoposto si sia confermata affidabile nell’arco di tutta la giornata, abbiamo percorso quasi 200 giri, quindi direi che il bilancio è decisamente positivo – ha dichiarato il teutonico – Guardare solo la classifica dei tempi credo non sia molto indicativo, oggi la pista era molto veloce, ed abbiamo completato un programma un po’ diverso rispetto a gran parte degli avversari. A parte questo, le condizioni odierne, con una pista più performante, rendono difficile fare un confronto con i tempi ottenuti in precedenza. Alla fine quello che conta sarà ciò che emergerà tra due settimane. Adesso analizzeremo il ritmo, ma mi è sembrato buono. Terminata la simulazione abbiamo fatto ancora molto giri, cercando di analizzare molte aree e capire di cosa abbiamo bisogno, e sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare”.

E poi sul target iridato, Seb non si è nascosto: “Il nostro obiettivo è stare davanti. In questo momento abbiamo macinato chilometri, ma non abbiamo elementi per poter essere sicuri o meno della nostra performance rispetto a quella degli avversari. L’analisi dei dati ci aiuterà a capire meglio, ma serviranno i verdetti australiani. Oggi la cosa più importante è che sappiamo di avere una monoposto affidabile, e conosciamo le aree in cui c’è del lavoro da fare, il resto sono supposizioni. Trarre conclusioni oggi sarebbe sbagliato, visto il numero di parametri che non conosciamo dei nostri avversari”.













