F1, Sebastian Vettel ribattezza la Ferrari: nasce Loria. Tutti i nomi delle monoposto del tedesco, da Julie a Gina

Dopo Eva, Margherita e Gina ecco Loria. Questo è il nome che Sebastian Vettel ha attribuito alla sua quarta Ferrari. Il tedesco ha rispettato la sua tradizione e ha così deciso questo nomignolo particolare sperando di “poter aggiungere una lettera a fine stagione e così tanti italiani chiameranno così le proprie figlie“. Seb si riferisce chiaramente alla “g” di Gloria, la gloria di un eventuale successo Mondiale.

Sebastian Vettel rinomina le sue monoposto fin dal 2008, anno del suo debutto in F1. Incominciò con Julie, nel 2009 passò a Kate, poi optò per Liz (diventata Randy Mandy), mentre nel 2011 ecco Kinky Kyle ispirandosi alla Minogue. Nel 2012 vinse il titolo iridato con Abbey (dedicato all’album Abbey Road), nel 2013 ecco Hungry Heidi e chiuse la sua avventura in Red Bull con Suzie.













FOTOCATTAGNI