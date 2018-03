F1, Pagelle GP Australia 2018: Sebastian Vettel, Templare vincente. Hamilton battuto, Raikkonen di ghiaccio. Verstappen, che errore!

Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne.

SEBASTIAN VETTEL: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore dei modi mettendo in pista la sua proverbiale guida. Il giro di rientro ai box in regime di virtual safety car è da incorniciare, il sorpasso su Hamilton sfruttando il lavoro di tutta la squadra vale il massimo dei voti, la vittoria è la logica conseguenza. La Ferrari deve lavorare ancora tanto ma il tedesco è già sulla buona strada, prestazione extralusso e prima vittoria in cassaforte. Da qui bisogna continuare a crescere.

LEWIS HAMILTON: 8. Non ha grandi colpe sul sorpasso subito ai box da Vettel, la sua scuderia ha commesso un errore di valutazione che gli è costato la vittoria. Il Campione del Mondo non poteva fare molto di più, in qualifica ha sfoderato un giro mostruoso, in gara ha sostenuto un grande ritmo per cercare di sorpassare Vettel ma non è bastato. Certo se non avesse commesso un errore di guida nel finale forse staremmo parlando di altro.

KIMI RAIKKONEN: 7,5. Ottimo terzo posto in chiusura di un weekend positivo. Il finlandese è stato fondamentale per confezionare la strategia vincente della Ferrari, ha contribuito a mettere Hamilton nella morsa ed è stato decisivo per il successo di Sebastian Vettel. Ha guidato bene ed è salito meritatamente sul podio. Che voglia guadagnarsi il sedile anche per il 2019?

DANIEL RICCIARDO: 7. Bravo a risalire fino alla quarta posizione dopo la penalizzazione subita in griglia di partenza. L’australiano ha accarezzato il podio, ha saputo tenere il passo della Ferrari di Kimi Raikkonen e ha nettamente battuto il più quotato compagno di squadra.

FERNANDO ALONSO: 7. Rinato al volante della nuova McLaren. Dopo un 2017 davvero complicato, il due volte Campione del Mondo è riuscito finalmente a essere protagonista in una gara. Il quinto posto finale è stato accolto positivamente dallo spagnolo, ottimo trampolino di lancio per il prosieguo della stagione.

MAX VERSTAPPEN: 5. Testacoda pesantissimo nelle prime battute di gara, poi non riesce più a riprendersi e chiude fuori dalla top5. Errore gravissimo per il talentuoso pilota, troppo irruento ed aggressivo. Deve mantenere la calma nei momenti più critici.

VALTTERI BOTTAS: 4. Mai in gara. Scattato in quindicesima posizione dopo l’errore in qualifica, il finlandese non dà mai l’impressione di poter fare la differenza e conclude con un mesto ottavo posto in totale anonimato. Desolante il confronto con Lewis Hamilton, sembra che guidino due monoposto differenti.













