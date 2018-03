F1, orario prove libere GP Australia 2018: come seguirle in tv. Previste differite e repliche su Sky e TV8. Il palinsesto completo

Venerdì 23 marzo si disputeranno le prove libere del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1 2018. Il tracciato di Melbourne terrà a battesimo la lunga stagione dei motori, i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Albert Park. Le due sessioni di prove libere, ciascuna di 90 minuti, saranno fondamentali per mettere a punto la propria monoposto e trovare le giuste sensazioni con la pista. Dall’altra parte del Pianeta ripartirà l’infinito duello tra Ferrari e Mercedes, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton sono pronti a fronteggiarsi ancora una volta con la possibile intrusione della Red Bull di Max Verstappen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere di venerdì 23 marzo valide per il GP Australia 2018, prima tappa del Mondiale di Formula Uno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO:

02.00-03.30 Prove libere 1

06.00-07.30 Prove libere 2

GP AUSTRALIA 2018, PROVE LIBERE (VENERDI’ 23 MARZO): COME SEGUIRLE IN TV, TRA DIRETTA E REPLICHE

Le prove libere del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

Sono previste delle repliche sullo stesso canale secondo questo palinsesto: le prove libere 1 alle ore 04.00; le prove libere 2 alle 10.30, 14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 00.00.

