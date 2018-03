F1 oggi (domenica 25 marzo), GP Australia 2018: orario d’inizio e come vedere la gara in tv. Il programma completo, le dirette e le repliche

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP D’AUSTRALIA

Oggi domenica 25 marzo si disputa il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Sul circuito di Melbourne parte la caccia alla vittoria: ad Albert Park si preannuncia una grandissima battaglia tra i grandi protagonisti che ci emozioneranno durante tutta la stagione. Il divertimento è assicurato, ne vedremo delle belle su un tracciato semicittadino in cui può succedere di tutto: decisiva la partenza dove i principali contendenti si scontreranno per il successo. Lewis Hamilton scatterà dalla pole position affiancato da Kimi Raikkonen e con Sebastian Vettel alle sue spalle: le Ferrari vogliono subito pressare il Campione del Mondo che non dovrà sbagliare nulla al via, le Rosse credono nel colpaccio e hanno le carte in regola per trionfare visto anche l’ottimo passo gara. Attenzione agli incomodi Max Verstappen, Valtteri Bottas, Dani Ricciardo.

Di seguito la data, l’orario di partenza della gara e il programma del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GP AUSTRALIA: COME SEGUIRE LA GARA IN TV? TRA DIRETTE, REPLICHE E DIFFERITE

La gara del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 a partire dalle ore 07.10, preceduta da un ampio pre-gara.

Se non volete puntare la sveglia, complice anche l’ingresso dell’ora legale, potrete gustarvi la gara tranquillamente più tardi nel corso della giornata grazie alle repliche previste su Sky Sport F1. Questo il palinsesto: ore 10.30, 14.00, 20.00, 23.00.

Il GP di Australia sarà trasmesso in differita tv su TV8 alle ore 21.00.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI