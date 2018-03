F1, Mondiale 2018: riparte il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. La resa dei conti tra i migliori piloti del decennio

Sarà una sfida titanica, un duello emozionante, uno scontro totale e appassionante, un testa a testa che dovrebbe caratterizzare l’intera stagione. Sebastian Vettel contro Lewis Hamilton, Ferrari contro Mercedes, due filosofie di guida e di vita a confronto, due prime donne che non vogliono e non possono condividere il trono, i migliori piloti che la Formula Uno moderna può proporre. Il post Michael Schumacher è indubbiamente tutto loro: il tedesco e il britannico hanno vinto 4 titoli iridati a testa ma Seb non si impone dal 2013 (anno del suo ultimo trionfo consecutivo al volante della Red Bull) mentre il suo acerrimo rivale ha trionfato negli ultimi due campionati demolendo proprio la concorrenza del suo migliore avversario.

Il duello tra Vettel e Hamilton ripartirà dal GP di Australia, prima tappa del Mondiale F1 2018: sarà il circuito di Melbourne a fare da arbitro alla prima contesa di quest’anno, proprio come successe dodici mesi fa quando a imporsi fu la Rossa. Il teutonico guidò la classifica generale fino all’estate poi la Mercedes perfezionò notevolmente la propria vettura e lasciò al palo la scuderia di Maranello che non riuscì a resistere all’onda d’urto della casa di Stoccarda. Ora però tutto si azzera e i due contendenti sono pronti per darsene di santa ragione: 21 gare in calendario, otto mesi di passione, sportellate e ruotate tra i due migliori piloti dell’ultimo decennio, due ragazzi che stanno già facendo la storia e che si contendono la palma del più forte.

Chi arriverà prima al traguardo dei cinque Mondiali, eguagliando il mito di Fangio e mettendo nel mirino il record assoluto di Schumi? Molti vedono la Mercedes ancora favorita e Lewis Hamilton in pole position per l’ennesima apoteosi ma la Ferrari non vuole stare a guardare e dopo lo smacco subito nel 2017 c’è il desiderio di invertire la rotta per battere le Frecce d’Argento. I test di Barcellona sono stati interlocutori: il passo gara del britannico ha fatto paura ma il tedesco è spesso stato più veloce nella prestazione pura e dunque ci si aspetta un confronto incerto ed equilibrato, o almeno così sperano i tifosi del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel riuscirà finalmente a sconfiggere il colosso di Stevenage? Ne vedremo delle belle.













FOTOCATTAGNI