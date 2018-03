F1, Mondiale 2018 – La Red Bull ci crede: Honda può raggiungere Renault entro la fine del 2018

La Red Bull è il team più atteso in vista del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2018. Tutti, infatti, attendono con ansia il nuovo pacchetto aerodinamico disegnato da Adrian Newey, che, stando alle indiscrezioni, renderà la RB14 più veloce di circa due, tre decimi. La novità della scuderia dei “bibitari” potrebbe però essere un’altra, il motore. Il punto debole della squadra guidata da Chris Horner negli ultimi anni è stato proprio il propulsore Renault, troppo spesso inaffidabile e poco prestazionale. La svolta potrebbe arrivare con il passaggio alla Honda.

È stato lo stesso Hermut Marko, capo della Red Bull, a tenere aperta la porta in vista del futuro. “Il pacchetto Honda è tecnicamente interessante” – ha dichiarato ad Autosport.com. “Il motore è molto leggero e ora è anche affidabile. Parlano di continui miglioramenti anche nelle prestazioni“. Un primo segnale, o una presa di confidenza, c’è stato infatti con l’introduzione del motore giapponese sulla Toro Rosso. Una collaborazione fruttuosa (almeno per il momento), che ha impressionato l’austriaco. “Non gli abbiamo detto come doveva essere il motore ma siamo a conoscenza di tutte le fasi dello sviluppo. C’è stato solo uno scambio di tecnici e a Milton Keynes abbiamo discusso delle specifiche e dell’installazione del propulsore. Credo che questo approccio è stato fondamentale per raggiungere questo primo risultato“. “Dovrebbe essere allo stesso livello del motore Renault entro la fine di quest’anno“, ha quindi concluso in maniera inequivocabile Marko.

Ancora più chiaro e diretto è stato Horner. “Abbiamo molto rispetto per quello che fanno in Renault ma non abbiamo alcun obbligo nei loro confronti. Vogliamo solo avere il pacchetto più performante possibile per colmare il gap con chi ci precede“. Il contratto tra Red Bull e Renault scadrà proprio a fine 2018 e non è un mistero che la scuderia non è del tutto soddisfatta e chiede garanzie importanti per proseguire la partnership. E intanto ha cominciato a strizzare l’occhio alla Honda…













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI