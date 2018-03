F1, Mondiale 2018: come e su che canali vederlo in tv? Quasi tutto su Sky. Poche gare in chiaro…

Si comincia! Sarà il classico GP d’Australia a Melbourne, il 25 marzo, a dare il via alle danze del Mondiale di F1 2018. Un grande spettacolo che chiuderà i battenti il 25 novembre con l’ormai tradizionale round di Abu Dhabi, sul tracciato cittadino di Yas Marina

Godremo di 21 gare serrate in 8 mesi, dell’eterna lotta tra Ferrari e Mercedes con il possibile inserimento della Red Bull e magari anche della McLaren motorizzata Renault, su cui confida il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Degni di menzione i ritorni del GP di Francia sullo storico tracciato di Le Castellet e del GP di Germania che si correrà a Hockenheim.

Un trittico europeo assai caldo è quello che attende i piloti in piena estate con tre GP consecutivi: Il 24 giugno a Le Castellet, poi il 1° luglio in Austria e l’8 luglio a Silverstone. Il programma prevede le prime tre gare fuori dall’Europa (Australia, Cina, Bahrain) poi la trasferta di Baku prima del vero approdo nel Vecchio Continente con la classica tappa di Barcellona (13 maggio) seguita naturalmente da Montecarlo dopo la quale si potrà fare un primo mini bilancio della situazione.

Nessuna variazione circa il mese di pausa tra il weekend di Budapest (Ungheria) e Spa (Belgio) (29 luglio-26 agosto) mentre a Monza si correrà come da tradizione la prima domenica di settembre (quest’anno il 2). Poi si volerà alla volta di Singapore, dove la Rossa spera di non replicare il crash di quest’anno, rientro in Russia, nel 2018 traslata temporalmente in avanti, e poi il gran finale da un capo all’altro del globo.

Di seguito il calendario completo del Mondiale 2018 di Formula Uno, tutte le date, i Gran Premi e i circuiti protagonisti della stagione nonché quello dei test ancora in programma nel corso dell’annata:

CALENDARIO TEST F1 2018

Barcellona, 15-16 maggio

Hungaroring, 31 luglio – 1° agosto

CALENDARIO UFFICIALE F1 GP 2018

Date Venue Formula 1 Grand Prix 25 marzo Melbourne Australia 8 aprile Sakhir Bahrain 15 aprile Shanghai China 29 aprile Baku Azerbaijan 13 maggio Barcelona Spain 27 maggio Monaco Monaco 10 giugno Montreal Canada 24 giugno Le Castellet France 1 luglio Spielberg Austria 8 luglio Silverstone Great Britain 22 luglio Hockenheim Germany 29 luglio Budapest Hungary 26 agosto Spa-Francorchamps Belgium 2 settembre Monza Italy 16 settembre Singapore Singapore 30 settembre Sochi Russia 7 ottobre Suzuka Japan 21 ottobre Austin USA 28 ottobre Mexico City Mexico 11 novembre Sao Paulo Brazil 25 novembre Yas Marina Abu Dhabi

COPERTURA TELEVISIVA

Gli appassionati dei motori non potranno più seguire in diretta e in chiaro il prossimo campionato, in diretta in esclusiva su Sky Sport. Soltanto 4 Gran Premi saranno trasmessi in chiaro e quindi gratis, fruibili per tutti senza dover pagare un abbonamento. Oltre al già citato GP d’Italia, anche i GP degli USA, il GP del Messico e il GP Brasile avranno una copertura in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) mentre tutte le altre 17 gare saranno trasmesse in differita tv proprio su quel canale: alcune ore dopo la conclusione dell’evento, i Gran Premi potranno essere guardati dai tanti appassionati anche se naturalmente mancherà il fascino della diretta. La RAI invece trasmetterà solo il GP d’Italia a Monza.













