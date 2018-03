F1, Mondiale 2018: Kimi Raikkonen al passo d’addio con la Ferrari? Leclerc in rampa di lancio

Quella che sta per iniziare potrebbe essere l’ultima stagione automobilistica per Kimi Raikkonen. L’ultimo uomo capace di portare il Mondiale a Maranello festeggerà 39 anni il prossimo 17 ottobre e potrebbe essere vicino al canto del cigno: l’addio alla F1 è nell’aria, il finlandese potrebbe ritirarsi dopo il GP di Abu Dhabi e chiudere una carriera memorabile condita dal titolo iridato conquistato nel 2007, il sigillo che lo ha consacrato all’immortalità di questo sport. Il digiuno del Cavallino Rampante è iniziato proprio da quell’incredibile trionfo di San Paolo, motivo per qui l’impresa dell’uomo di ghiaccio non verrà mai dimenticata.

La Ferrari ha deciso di rinnovare il contratto a Kimi Raikkonen per un anno: sarà lui a dover supportare Sebastian Vettel nella difficile rincorsa verso il trionfo finale, dovrà essere l’ottima spalla nella battaglia contro Lewis Hamilton e la Mercedes. Semplicemente è un garanzia: lo scandinavo si distingue per professionalità, esperienza, disponibilità, concretezza. A volte ha faticato a brillare ma attualmente è una fida seconda guida che può svolgere un ottimo lavoro per tutta la scuderia e che assicura un contributo importante.

Il Cavallino Rampante sta già pensando al futuro, visto che è difficilmente immaginare che venga offerto un ulteriore prolungamento al finlandese. Il sedile della Rossa sarà quasi sicuramente sul mercato, si cerca un pilota in grado di portare freschezza all’interno del team e che in futuro possa diventare una prima guida di spessore. L’indiziato principale Charles Leclerc, 20enne che ha vinto il Mondiale GP3 nel 2016 e la Formula 2 lo scorso anno, ora pronto per affrontare il suo primo Mondiale F1 con la Alfa Romeo Sauber. Il monegasco fa parte della Ferrari Driver Academy dal 2016 e sembra essere pronto per il salto più importante della carriera, le voci che lo vorrebbero a bordo della creatura di Maranello già nel 2019 sono sempre più insistenti anche se molto dipenderà da come si comporterà in pista nei prossimi mesi.













FOTOCATTAGNI