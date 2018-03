F1, Max Verstappen: “Questa Red Bull è migliore di quella dell’anno scorso. Risposte confortanti”

Terzo tempo quest’oggi, +0″253 più lento della Ferrari di Sebastian Vettel, Max Verstappen (Red Bull) è parso soddisfatto al termine di questa prima giornata della seconda tranche dei test collettivi di Barcellona (Spagna), avendo coperto 127 tornate ma avuto anche un problema tecnico nel pomeriggio.

“E’ andato tutto bene, penso che la cosa più importante, ovviamente, fosse mettere insieme il maggior numero di giri possibile e vedremo come si comportava la macchina – ha dichiarato l’olandese – Ci siamo riusciti Le sensazioni sono buone, però ci sono le variabili di asfalto e gomme che rendono più complicate le valutazioni. Abbiamo provato molte cose, specialmente diverse parti nella macchina per vedere se reggevano; in generale penso sia tutto ok, non posso dire che abbiamo qualcosa in particolare da tenere d’occhio. Al momento è presto per dire quanto siamo competitivi, non mi va di parlarne. Non saprei se abbiamo la potenza giusta, lo vedremo a Melbourne. Una cosa però è certa, la Red Bull attuale è più forte di quella dello scorso anno. E anche io lo sono“.

E riguardo al guasto sulla RB14, Max ha minimizzato: “C’è stato un piccolo problema legato alla batteria, ha smesso di funzionare e abbiamo dovuto cambiarla, ma dopo questo inconveniente tutto è proseguito al meglio. Chiaro che ci abbia fatto perdere un po’ di tempo e non è una cosa che ti auguri, però negli ultimi 30′ siamo comunque riusciti a girare”.













