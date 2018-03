F1, guai economici per la Force India. “Prossime quattro settimane decisive per la sopravvivenza del team”

“Le prossime quattro settimane saranno decisive per sapere se sopravviveremo. Dobbiamo ottenere molto denaro in poco tempo“. A lanciare l’allarme è stato Bob Fernley, vicepresidente della Force India, ad Auto Bild. La squadra si trova infatti in una situazione critica dal punto di vista economico e rischia addirittura di scomparire nel giro di poche settimane.

Il motivo è semplice: negli scorsi anni le entrate della F1 destinate alle squadre venivano anticipate all’inizio della stagione. Alla vigilia di questo Mondiale, invece, la Williams si è opposta: il veto (è necessaria l’approvazione di tutti i team) ha di conseguenza messo in difficoltà scuderie come la Force India, che investivano questi soldi nello sviluppo della monoposto nel corso della stagione. Una strategia che ha premiato la squadra indiana nel recente passato, come dimostrano i due quarti posti nella classifica costruttori ottenuti negli ultimi due Mondiali.

Il mancato ingresso ha quindi messo ancora di più nei guai la Force India, già alle prese con un ritardo progettuale per la monoposto del 2018 oltre ai già noti problemi giudiziari del patron Vijay Mallya. Il rischio, infatti, è quello che si inneschi un circolo vizioso: la mancanza di fondi influirà sullo sviluppo e sui risultati (Perez e Ocon hanno terminato il GP d’Australia in 11esima e 12esima posizione) e la carenza di risultati scoraggerà nuovi sponsor. Una situazione critica, come denunciato da Fernley, che però ha rivelato di avere pronto “un piano per risolvere la vicenda nel giro di due o tre settimane“. La sopravvivenza della Force India sembra appesa a un filo.













