F1, GP Australia 2018: risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo, Sebastian Vettel a mezzo secondo

C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel.

I risultati delle prove libere 2 del GP d’Australia

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.931 34

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:24.058 +0.127s 34

3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.159 +0.228s 33

4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.214 +0.283s 38

5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:24.451 +0.520s 37

6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:24.648 +0.717s 33

7 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:24.721 +0.790s 28

8 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:25.200 +1.269s 28

9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:25.246 +1.315s 30

10 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:25.285 +1.354s 33

11 55 Carlos Sainz RENAULT 1:25.390 +1.459s 35

12 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:25.413 +1.482s 29

13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:25.463 +1.532s 35

14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:25.543 +1.612s 32

15 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:25.888 +1.957s 33

16 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:25.925 +1.994s 40

17 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:25.945 +2.014s 39

18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:25.974 +2.043s 37

19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:26.814 +2.883s 30

20 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:26.815 +2.884s 35













