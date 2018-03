F1, GP Australia 2018: l’orario di partenza della gara e come seguirla in tv. Vettel e Raikkonen attaccano Hamilton

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono pronti ad attaccare Lewis Hamilton: questo è il tema caldo del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Domenica 25 marzo, alle ore 07.10 italiane, andrà in scena la prima grande battaglia stagionale: il Campione del Mondo scatterà dalla pole position ma le due Ferrari sono pronte a braccarlo. Il finlandese gli partirà accanto, il tedesco alle spalle e dunque la prima curva potrebbe rivelarsi già decisiva. Ci aspetta un grande spettacolo, una gara davvero imperdibile che regalerà grandi emozioni in questo primo weekend di primavera (nel nostro emisfero).

La Mercedes è volata in qualifica ma in gara si preannuncia ben altra musica e ne vedremo sicuramente delle belle. Il circuito di Melbourne sembra perfetto anche per il passo gara delle Rosse che puntano alla vittoria e che vogliono mettere subito pepe alla competizione.

Di seguito la data, l’orario di partenza della gara e il programma del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GP AUSTRALIA: COME SEGUIRE LA GARA IN TV? TRA DIRETTE, REPLICHE E DIFFERITE

La gara del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 a partire dalle ore 07.10, preceduta da un ampio pre-gara.

Se non volete puntare la sveglia, complice anche l’ingresso dell’ora legale, potrete gustarvi la gara tranquillamente più tardi nel corso della giornata grazie alle repliche previste su Sky Sport F1. Questo il palinsesto: ore 10.30, 14.00, 20.00, 23.00.

Il GP di Australia sarà trasmesso in differita tv su TV8 alle ore 21.00.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













