F1, GP Australia 2018: la Ferrari è competitiva! Passo gara importante, Vettel e Raikkonen possono giocarsela con Hamilton

Lewis Hamilton ha letteralmente dominato le qualifiche piazzando un giro fenomenale e ineguagliabile ma la Ferrari ha lasciato intuire di essere ben presente e di poter concretamente lottare per la vittoria. Questo è quello che ci ha regalato il sabato del GP di Australia in vista di una gara che si preannuncia molto equilibrata e avvincente: il Campione del Mondo ha sbaragliato la concorrenza con una delle sue proverbiali tornate da fenomeno, sfruttando anche la potenza che la Mercedes gli assicura nel time-attack, ha rifilato sette decimi di distacco alle due Rosse ma non può dormire sonni tranquilli in vista della corsa che scatterà domani a Melbourne (ore 07.10).

Il britannico ha messo in pista, per l’ennesima volta, tutta la sua velocità e la sua grinta sul giro secco ma per sua stessa ammissione non sarà facile lasciarsi alle spalle le monoposto di Maranello: il motore sviluppato dagli ingegneri del Cavallino Rampante ha dato segnali incoraggianti, il passo gara è davvero ottimale e ci sono tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Kimi Raikkonen (secondo) e Sebastian Vettel (terzo) hanno tra le mani il mezzo giusto per impensierire la Mercedes e fare sognare tutti i tifosi: sarà un’alba rossa come ci si auspica in Italia? Il morale è molto alto in seno al team, dopo un venerdì un po’ sottotono è arrivata una decisa inversione di tendenza e la dimostrazione che la Ferrari, nelle condizioni meteo migliori, può concretamente battagliare per il massimo traguardo e iniziare al meglio il Mondiale di Formula Uno.

Hamilton sarà pressato già in partenza dalle due Ferrari e non avrà il supporto di Valtteri Bottas, finito contro il muro in avvio del Q3 e costretto a rimontare dalla decima piazza. Avere Raikkonen accanto e Vettel nei tubi di scarico non è certo la migliore delle situazioni per il britannico che dovrà stare attento fin dai primi metri: tutto si potrebbe decidere allo spegnimento dei semafori rossi, il tedesco e il finlandese dovranno avere uno scatto da urlo, decisamente migliore rispetto a quello visto lo scorso anno (era un vero e proprio tallone d’Achille). Saranno determinanti anche le condizioni meteo (c’è rischio pioggia) e la strategia con l’utilizzo degli pneumatici avrà una rilevanza capitale. Da non sottovalutare Max Verstappen: può scompigliare i piani dei tre favoriti annunciati.













FOTOCATTAGNI