F1, GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen: “Gara abbastanza positiva. Qui è difficile superare ma mi tengo il terzo posto!”

Kimi Raikkonen ha chiuso al terzo posto il GP d’Australia. Il finlandese partiva in seconda posizione, ci ha provato anticipando la sosta rispetto a Lewis Hamilton ma ha poi pagato l’ingresso della Safety Car. “È stata una gara abbastanza positiva. Non abbiamo tratto il massimo da quello che potevamo ma per fortuna della squadra la sorte ha aiutato Seb“, ha commentato Kimi sul podio.

Raikkonen è comunque soddisfatto della sua gara. “La mia velocità è stata buona per tutta la giornata ma qui è difficile superare. Ci ho provato in curva 2 alla partenza ma non ce l’ho fatta. Ho provato a tenere il ritmo per giocarmela con la sosta. La Safety Car è anche questione di fortuna ma sono comunque riuscito a finire sul podio. Alla fine c’era la pressione dalla Red Bull ma mi tengo il terzo posto. Siamo contenti della macchina, abbiamo iniziato bene“.













