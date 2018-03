F1, GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen: “È andata piuttosto bene. Cercheremo di migliorare ma la strada è quella giusta”

Kimi Raikkonen è stato il migliore in casa Ferrari dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Australia. Il finlandese ha infatti chiuso al quarto posto a due decimi da Lewis Hamilton ma in linea con Valtteri Bottas. “È andata piuttosto bene“, ha commentato a Sky Sport. “È stato un po’ come fare i test ma nel weekend di gara“.

“Abbiamo avuto parecchie cose da mettere a posto nel modo giusto, ponendoci molte domande su quale soluzione adottare“, ha proseguito Raikkonen. “È normale a inizio anno per capire quale strada percorrere. È sempre difficile trovare l’assetto giusto, ci sono cose da migliorare ma la strada è giusta. L’inizio non è stato troppo negativo. Cercheremo di migliorare per domani anche se non sappiamo quali saranno le condizioni meteo“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI