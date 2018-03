F1 GP Australia 2018, Kimi Raikkonen: “Buon giro, distacco importante da Hamilton ma possiamo migliorare”

Kimi Raikkonen scatterà in seconda posizione nel GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari sarà in prima fila accanto a Lewis Hamilton e cercherà di lottare per la vittoria. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Non sapevo cosa aspettarmi visto che erano le prime qualifiche. Se guardiamo il divario dei tempi rispetto a Hamilton è più grande rispetto a quello che volevamo ma non ci sono state delle condizioni lineari, anche per il meteo. Il mio giro è stato abbastanza buono, nel complesso non male, avrei potuto fare meglio qua e là. Potremo fare un buon lavoro e possiamo migliorarci, vediamo domani in gara“.













