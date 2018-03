F1, GP Australia 2018: a che ora inizia la gara? Occhio ai ’10 minuti’. Come vederla in tv e seguirla in tempo reale

Domenica 25 marzo si correrà il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne incomincerà ufficialmente la stagione, si preannuncia una gara avvincente e appassionante in grado di regalare emozioni: la lotta per la vittoria sarà più accesa che mai, ci sarà da divertirsi fin dalla partenza. Lewis Hamilton scatterà dalla pole position ma è marcato stretto da Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel: le Ferrari hanno le carte in regola per mettere in difficoltà il Campione del Mondo e per fare saltare il banco. Le due Rosse puntano al successo ma la Mercedes del britannico sembra avere quel quid in più per fare la differenza. Attenzione anche all’incomodo Max Verstappen e ai tentativi di rimonta di Valtteri Bottas e Dani Ricciardo.

La gara del GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale F1, inizierà alle ore 07.10: da quest’anno, infatti, le gare incominciano dieci minuti dopo rispetto al consueto per motivi pubblicitari.

Di seguito la data, l’orario di partenza della gara e il programma del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GP AUSTRALIA: COME SEGUIRE LA GARA IN TV? TRA DIRETTE, REPLICHE E DIFFERITE

La gara del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 a partire dalle ore 07.10, preceduta da un ampio pre-gara.

Se non volete puntare la sveglia, complice anche l’ingresso dell’ora legale, potrete gustarvi la gara tranquillamente più tardi nel corso della giornata grazie alle repliche previste su Sky Sport F1. Questo il palinsesto: ore 10.30, 14.00, 20.00, 23.00.

Il GP di Australia sarà trasmesso in differita tv su TV8 alle ore 21.00.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI