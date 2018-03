F1, come vedere in tv in differita e replica il GP d’Australia. Il programma per rivivere le emozioni della vittoria di Vettel

Vi siete persi il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno? Non siete riusciti ad alzarvi complice anche l’ora legale e la sveglia non è suonata? Potete gustarvi tutta la gara grazie alla repliche proposte da Sky Sport F1 oppure grazie anche alla differita garantita gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

A Melbourne è andata in scena una grande battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, la Ferrari è stata semplicemente strepitosa e ha fatto la differenza grazie a una strategia da urlo che ha messo in ginocchio il Campione del Mondo. Volete rivivere tutte le emozioni del GP Australia 2018 in replica e in differita? Di seguito il palinsesto a vostra disposizione.

GP AUSTRALIA 2018: REPLICHE SU SKY SPORT F1

Questo il palinsesto. Repliche alle ore 10.30, 14.00, 20.00, 23.00.

GP AUSTRALIA 2018: DIFFERITA SU TV8

Il GP di Australia sarà trasmesso in differita tv su TV8 alle ore 21.00.













FOTOCATTAGNI