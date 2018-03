Europa League 2018: Lucas Leiva e De Vrij stendono la Dinamo Kiev, la Lazio è ai quarti di finale!

La Lazio si qualifica per i quarti di finale di Europa League. I biancocelesti dovevano vincere a Kiev contro la Dinamo e così è stato. Una prestazione autorevole, campo dominato dall’inizio alla fine e un 2-0 quasi automatico, che proietta i ragazzi di Simone Inzaghi tra le prime otto della competizione. Un risultato che sta anche stretto alla Lazio, che ha avuto tantissime occasioni per chiudere prima la qualificazione. A posteriori, però, poco importa: l’importante era centrare i quarti di finale.

Erano gli ospiti a dover segnare, dopo il 2-2 casalingo di sette giorni fa, e non hanno atteso molto prima di farsi vedere dalle parti di Boyko. Il più pericoloso è stato Felipe Anderson, schierato alle spalle di Immobile, con Luis Alberto a rilevare l’infortunato Milinkovic-Savic a centrocampo. Al 10′ è stato l’attaccante azzurro, però, ad avere l’occasione migliore, facendosi però respingere il tiro da Kadar dopo aver scartato il portiere. La spinta della Lazio è stata costante per la prima metà di gara ed è stata premiata al 23′ quando Lucas Leiva è arrivato puntuale all’appuntamento col pallone, di testa, su calcio d’angolo. Un vantaggio che ha accomodato la partita per i biancocelesti, che nonostante abbiano arretrato il baricentro sono riusciti a contenere la reazione della Dinamo. Riprendendo poi in mano l’incontro ma senza riuscire a segnare, con un Immobile oggi davvero sfortunato.

A inizio ripresa è arrivata la chance più ghiotta per il pareggio: Patric, tutto solo al centro dell’area, ha raccolto la respinta di Burda ma ha spedito alto da pochi passi. Un gol mancato che ha dato forza alla Dinamo, che ha cominciato a farsi vedere ma senza creare un pericolo concreto: gli ucraini non sono andati aldilà di qualche conclusione finita alta, con Strakosha che non ha mai dovuto sporcare i guanti. La Lazio non si è accontentata di controllare il vantaggio, esiguo, che apriva a molti rischi come già all’andata, ed ha così continuato a spingere. Fino all’83’, quando è stato De Vrij a trovare la deviazione vincente, ancora su calcio d’angolo. Il raddoppio ha così messo in ghiaccio la qualificazione: ha vinto la squadra più forte, la Lazio, che torna ai quarti di finale di Europa League dopo cinque anni.













Foto: Twitter Lazio