Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: si parte da Mexico City! Bucci, De Luca e Zorzi a caccia di un grande risultato

Tre italiani in gara nella prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, la competizione che un anno fa ha spedito in orbita la pattuglia italiana del Salto Ostacoli, dando il via all’anno d’oro dell’equitazione azzurra. A Mexico City scenderanno in pista Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, che sfideranno l’élite mondiale tra giovedì 22 e domenica 25 marzo per puntare al vertice della classifica generale e ripetere l’exploit dello scorso anno, quando l’Italia riuscì a piazzare ben due cavalieri nella top 5. Il trio azzurro, a dire il vero, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, anche se Zorzi con la sua continuità di risultati è riuscito agevolmente a qualificarsi per la finale della World Cup Jumping 2017-2018, in programma a Parigi tra l’11 e il 15 aprile. Ma la primavera potrebbe rivelarsi propizia per i binomi italiani, che un anno fa svoltarono proprio in concomitanza con il LGCT e sfiorarono persino il trionfo nella competizione.

A Mexico City non ci sarà l’olandese Harrie Smolders, il cui travolgente finale di stagione lo ha condotto alla vittoria del LGCT ed anche all’argento agli Europei 2018 di Goteborg. La compagine dei Paesi Bassi, tuttavia, potrà contare su Maikel van der Vleuten, uno dei principali favoriti per il successo, al pari dei tedeschi Christian Ahlmann, Daniel Deusser e Marcus Ehning, dei francesi Kevin Staut e Simon Delestre, del belga Gregory Wathelet e dello svizzero Steve Guerdat. I tre italiani gareggeranno come outsider in una gara che potrebbe davvero rilanciare gli alfieri del Bel Paese ai massimi livelli mondiali dopo alcuni mesi di pausa per recuperare le energie e prepararsi al meglio ad un’annata che culminerà nei Mondiali 2018 di Tryon, nel North Carolina.

Zorzi ha bisogno di affinare il feeling con i suoi destrieri dopo l’addio a Cornetto K, mentre De Luca proverà a ripetere gli spendidi risultati conseguiti con Ensor de Litrange LXII e Bucci in sella a Driandria cercherà di dare linfa alla rincorsa ad un piazzamento di prestigio nella gara di sabato 24 marzo alle 23.30 ora italiana, che assegnerà i primi punti per la classifica del LGCT. L’Italia vuole partire col piede giusto e, dopo gli spendidi risultati dello scorso anno, l’obiettivo degli azzurri è decisamente ambizioso.













Foto: Proli/FISE