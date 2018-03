Curling femminile, Mondiali 2018 – Svezia e Canada proseguono la cavalcata, Corea del Sud facile sulla Cina

La Svezia e il Canada proseguono il proprio dominio ai Mondiali 2018 di curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada) e confermano la loro imbattibilità al termine dell’undicesima giornata disputata nella notte italiana. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto la Svizzera per 5-4, realizzando due punti decisivi nel decimo end: rimonta completata sul finale per le scandinave che hanno faticato contro la combattiva compagine elvetica.

Le Campionesse del Mondo hanno invece regolato la Scozia per 8-6 al termine di un incontro complesso: le padrone di casa, infatti, avanti 4-2 dopo quattro end, hanno subito tre marcature nella quinta frazione e poi si sono fatte rubare la mano ma hanno prontamente reagito siglando tre punti nel settimo end e costringendo le avversarie alla mano nulla nei due parziali successivi prima di chiudere i conti con un punto nel gioco conclusivo.

La Corea del Sud, vicecampionessa olimpica, si conferma alle spalle delle due corazzate grazie al perentorio 12-3 inflitto alla Cina: sono bastati sei end per imporsi in una partita già ipotecata dopo i primi due parziali (5-0 e 3-0). La Rep. Ceca ha invece battuto la Danimarca per 9-8 all’extra-end. Rimonta spaziale di Kubeskova e compagne che hanno messo a segno tre punti nel decimo end e poi hanno vinto al supplementare per pochi millimetri rubando la mano alle avversarie.

RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA:

Canada-Scozia 8-6

Rep. Ceca-Danimarca 9-8

Svizzera-Svezia 4-5

Cina-Corea del Sud 3-1

CLASSIFICA:

Svezia 7 vittorie (7 partite giocate)

Canada 6 vittorie (6)

Corea del Sud 5 vittorie (6)

Russia 4 vittorie (6)

Rep. Ceca 4 vittorie (7)

Giappone 3 vittorie (6)

USA 3 vittorie (6)

Cina 3 vittorie (7)

Italia 2 vittorie (7)

Svizzera 2 vittorie (7)

Danimarca 1 vittoria (6)

Germania 1 vittoria (6)

Scozia 1 vittoria (7)













(foto WCF / Richard Gray)