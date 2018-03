Curling femminile, Mondiali 2018: programma, orari e tv di domenica 18 marzo. Tutte le partite dell’Italia

L’Italia è pronta per debuttare ai Mondiali 2018 di curling femminile. Le nostre ragazze saranno impegnate a North Bay (Canada) e l’inizio del torneo sarà subito determinante: nella giornata italiana di domenica 18 marzo, le azzurre giocheranno ben tre partite. Ma attenzione perché il fuso orario inganna: Diana Gaspari giocheranno un incontro nella loro giornata di sabato, poi avranno tutto il tempo per dormire e tornare sul ghiaccio il giorno successivo per altri due incontri.

L’Italia giocherà nell’ordine contro USA (00.00), Scozia (14.00) e Svezia (19.00). Previsti anche altri incontri. Di seguito tutto il programma dettagliato e gli orari delle partite di domenica 18 marzo ai Mondiali 2018 di curling femminile. Le partire dell’Italia in orario diurno saranno in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 18 MARZO:

00.00 Svezia vs Danimarca

00.00 USA vs Italia

00.00 Germania vs Giappone

00.00 Svizzera vs Canada

14.00 Corea del Sud vs Repubblica Ceca

14.00 Svezia vs Cina

14.00 Italia vs Scozia

14.00 USA vs Russia

19.00 Scozia vs USA

19.00 Giappone vs Danimarca

19.00 Russia vs Svizzera

19.00 Italia vs Svezia













(foto WCF)