Short track, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 17 marzo. Tutti gli italiani in gara

Seconda giornata ai Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. Si assegnano le prime medaglie sul ghiaccio canadese con le finali dei 500m e 1500m maschili e femminili. L’Italia punta tutto su Martina Valcepina, perfetta finora nelle batterie. Attesa anche per la semifinale della staffetta femminile, che vedrà la partecipazione in casa Italia anche di Arianna Fontana

OA Sport vi offrirà la diretta scritta di tutta la seconda giornata dei Mondiali di short track.

Questo il programma di sabato 17 Marzo

ore 18.32: Semifinali 1500m donne

ore 18.49: Semifinali 1500m uomini

ore 19.21: Finale 1500m donne

ore 19.35: Finale 1500m uomini

ore 20.03: Quarti di finale 500m donne

ore 20.18: Quarti di finale 500m uomini

ore 20.47: Semifinali 500m donne

ore 20.55: Semifinali 500m uomini

ore 21.18: Finale 500m donne

ore 21.27: Finale 500m uomini

ore 21.52: Semifinali staffetta donne

ore 22.07: Semifinali staffetta uomini

ITALIANI IN GARA

500m donne: Martina Valcepina

1500m donne: Martina Valcepina, Cynthia Mascitto

Staffetta donne: Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti, Cecilia Maffei

1500m uomini: Yuri Confortola, Tommaso Dotti













Foto: Renzo Brico