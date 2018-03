Curling femminile, Mondiali 2018 – Italia travolta dal Canada, azzurre sempre ultime in classifica

L’Italia è stata travolta dal Canada ai Mondiali 2018 di curling femminile. A North Bay, le azzurre sono crollate per 14-6 contro le padrone di casa che hanno trionfato con estrema facilità confermando la loro imbattibilità (dieci successi in altrettante partite). Diana Gaspari e compagne si sono arrese dopo il 4-0 subito nell’ottavo end, parziale giunto dopo essersi imposte per 3-0 nella frazione precedente. A indirizzare la partita, però, sono state le tre mani perse consecutivamente tra il quarto e il sesto end: due, tre e altri due punti marcati dalle Campionesse del Mondo hanno fatto la differenza.

L’Italia incappa così nella nona sconfitta in questa rassegna iridata e rimane all’ultimo posto in classifica. La Svezia ha invece battuto la Russia per 9-8 rimontando tre punti negli ultimi due end e si qualifica direttamente alle semifinali insieme al Canada. La Corea del Sud, invece, batte il Giappone per 9-5 e vola ai playoff. Gli USA si impongono sula Germania per 7-5 e rimangono in corsa per i playoff.



RISULTATI DICIASSETTESIMA GIORNATA:

Germania-USA 5-7

Russia-Svezia 8-9

Corea del Sud-Giappone 9-5

Canada-Italia 14-6

CLASSIFICA:

Canada 10 vittorie (10 partite giocate)

Svezia 10 vittorie (11)

Corea del Sud 7 vittorie (10)

Russia 6 vittorie (10)

USA 6 vittorie (10)

Rep. Ceca 5 vittorie (10)

Cina 4 vittorie (10)

Giappone 4 vittorie (10)

Svizzera 4 vittorie (10)

Danimarca 3 vittorie (10)

Scozia 3 vittorie (10)

Germania 2 vittorie (10)

Italia 2 vittorie (11)













(foto WCF)