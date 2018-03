Curling, Campionati Italiani 2018: Trentino Cembra e Dolomiti Cortina vincono gli scudetti! Trionfi di Mosaner e Gaspari

A Cembra si sono disputate le Finali Nazionali della Serie A di curling e sono stati assegnati gli scudetti. Tra gli uomini ha trionfato il Trentino Cembra di Amos Mosaner, Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer, tre azzurri che hanno disputato le Olimpiadi di PyeongChang, affiancati da Sebastiano Arman. Tra le donne, invece, affermazione delle Domiti Cortina guidate da Diana Gaspari (fresco bronzo europeo, pronta per i Mondiali) con Valeria Girardi, Chiara Olivieri e Stefani Constantini.

All’evento erano ammesse quattro formazioni per sesso, si è giocato con il page system. Il Cembra ha prima sconfitto lo Sporting Club Pinerolo per 6-3 e poi ha rifilato lo stesso risultato al Celtic Fireblock di Pinerolo nell’atto conclusivo. Il Dolomiti Cortina, invece, ha prima vinto il derby con il Tofane (8-5) e si è poi imposto per 8-6 contro il 3S Luserna.













(foto WCF)