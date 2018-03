Combinata nordica, Classifica Coppa del Mondo 2018: scatto di Akito Watabe! Ora Jan Schmid è distante 101 punti. Sul podio c’è Johannes Rydzek

Una vittoria che può valere la sfera di cristallo. Akito Watabe piazza l’allungo in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2017-2018 in seguito al successo nella tappa di Oslo ed ora può gestire 101 punti di vantaggio su Jan Schmid in vista dello sprint finale con le ultime tre tappe che andranno in scena tra Norvegia e Germania. Il giapponese è primo con 1050 punti, mentre Schmid è a quota 949. Distanze siderali, invece, per gli inseguitori, a partire dai tedeschi Johannes Rydzek e Fabian Riessle, che attualmente si contendono il terzo posto, separati da un solo punto. Il migliore degli italiani, infine, è Alessandro Pittin, 23° con 172 punti. Di seguito, la classifica generale della Coppa del Mondo 2017-2018 dopo la tappa di Oslo:













Foto: Twitter FIS