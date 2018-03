Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018: la graduatoria dopo il superG di Are. Marcel Hirscher vince matematicamente! Settima Sfera di Cristallo consecutiva!

Marcel Hirscher ha matematicamente conquistato la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. Era soltanto una formalità, visto che aveva oltre 200 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, ma il Cannibale ha voluto conquistarsi il suo trionfo sul campo, partecipando e chiudendo al decimo posto il superG delle Finali di Are. Per Hirscher si tratta della settima Sfera di Cristallo consecutiva, che lo consegna ancora di più alla leggenda. Al terzo posto si è portato Aksel Lund Svindal, in maniera quasi definitiva, superando grazie alla terza posizione odierna Beat Feuz e precedendo di soli 2 punti Kjetil Jansrud. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 12°, mentre ha raggiunto il 20° posto momentaneo Christof Innerhofer, oggi secondo.

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 HIRSCHER Marcel AUT 1520

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1205

3 SVINDAL Aksel Lund NOR 886

4 JANSRUD Kjetil NOR 884

5 FEUZ Beat SUI 856

6 PINTURAULT Alexis FRA 707

7 KRIECHMAYR Vincent AUT 704

8 DRESSEN Thomas GER 672

9 MAYER Matthias AUT 622

10 REICHELT Hannes AUT 535

11 MYHRER Andre SWE 522

12 PARIS Dominik ITA 518

13 FELLER Manuel AUT 455

14 KILDE Aleksander Aamodt NOR 454

15 FILL Peter ITA 446

16 FRANZ Max AUT 433

17 THEAUX Adrien FRA 407

18 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 398

19 MATT Michael AUT 394

20 INNERHOFER Christof ITA 389













