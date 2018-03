Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Corro solo per vincere”. L’avvicinamento verso Fiandre, Liegi e Tour de France: le tappe dello Squalo

Vincenzo Nibali debutterà al Giro delle Fiandre il prossimo 1° aprile. Lo Squalo esordirà sulle strade della Ronde nella domenica di Pasqua in quella che è una vera e propria scommessa. Il messinese non ha mai partecipato a questa Classica monumento ma, dopo aver vinto la Milano-Sanremo in solitaria, vuole sognare in grande: si corre solo per vincere e, come ha dichiarato Paolo Slongo, questa è una sua scelta personale. Il Giro delle Fiandre rappresenterà anche un ottimo test in vista della tappa sul pavè del prossimo Tour de France dove il 33enne si presenterà per vincere.

Come si preparerà Vincenzo Nibali a questo grande evento e come saranno i suoi prossimi mesi? Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo Squalo domani volerà a Innsbruck per provare il circuito del Mondiale insieme a Pellizzotti, De Marchi e al CT Cassani. Poi ritorno a casa e il 29 marzo partenza per il Nord dove testerà tre telai Scultura, la versione meccanica del DuraAce e le ruote Fulcrum in carbonio da 40 millimetri mentre c’è un dubbio sui tubolari (26 o 28 millimetri). La preparazione non è stata mirata per la Ronde, ma nelle ultime uscite punterà su salite corte ed esplosive. Enzo sarà al via anche del Giro dei Paesi Baschi (2-7 aprile), poi spazio ad Amstel Gold Race (15 aprile), Freccia Vallone (18) e Liegi-Bastogne-Liegi (22): alla Decana riuscirà a fare saltare il banco dopo l’amarezza del 2012?

Alle Classiche del Nord seguirà un periodo di stacco per poi preparare il Tour de France: prima un lavoro in altura a Teide dal 14 al 29 maggio seguito dal Giro del Delfinato, poi o un altro ritiro al Passo San Pallegrino con partecipazione ai Campionati Nazionali oppure la Adriatica Ionica.















(foto Comunicato RCS)