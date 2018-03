Ciclismo, Elia Viviani: “Voglio vincere la Gand-Wevelgem. Sto bene, morale alto dopo La Panne”

Elia Viviani è reduce dalla bellissima vittoria ottenuta ieri a La Panne e ora guarda con fiducia alla Gand-Wevegelm, prestigiosa corsa in programma domenica. Il corridore della Quick-Step punta davvero in grande come ha dichiarato all’Ansa: “Vorrei vincere soprattutto domenica alla Gand-Wevelgem, potrebbe essere la mia grande chance per la mia condizione, per il percorso, per la squadra. La vittoria mi ha dato tanto morale. Adesso passo dei giorni qui in Belgio per focalizzarmi sulla Gand. Domani farò una ricognizione per vedere un po’ il percorso, mentre i miei compagni sono impegnati alla E3 Harelbeke. Salterò questa gara proprio per concentrarmi solo su quella di domenica. Sarà credo l’ultima importante per me prima di un corto stop per poi pensare solo al Giro d’Italia“.