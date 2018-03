Ciclismo, Bradley Wiggins e Team Sky si difendono dalle accuse di doping: “Mai assunto farmaci vietati”

Il mondo del ciclismo è stato scosso dalle accuse di una commissione parlamentare britannica nei confronti di Bradley Wiggins. La Department for Digital, Culture, Media and Sport ha infatti stilato un report secondo il quale il vincitore del Tour de France 2012 avrebbe assunto sostanze dopanti proprio nel corso della trionfale spedizione transalpina. Il Baronetto si è immediatamente difeso sui social network: “Trovo molto triste che si possano muovere accuse infondate e che cose mai accadute vengano riportate come fatti accertati. Respingo fortemente la tesi secondo la quale io avrei assunto dei farmaci al di fuori dell’uso terapeutico“.

I find it so sad that accusations can be made, where people can be accused of things they have never done which are then regarded as facts. I strongly refute the claim that any drug was used without medical need. I hope to have my say in the next few days & put my side across.

— Brad Wiggins (@SirWiggo) March 5, 2018