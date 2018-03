Champions League 2018, Tottenham-Juventus 1-2: i bianconeri volano ai quarti di finale. Decidono Higuain e Dybala

La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1 e sono così riusciti a vincere il doppio confronto dopo il 2-2 dell’andata. Grande prova di forza da parte degli uomini di Allegri che sono riusciti a espugnare Wembley e si confermano tra le migliori otto squadre d’Europa.

La serata non era iniziata nel migliore dei modi: al 18′ viene negato un rigore sacrosanto a Douglas Costa, tirato giù in area da Vertonghen. I bianconeri protestano ma non c’è nulla da fare e più tardi arriva un colpo che sembra da ko: al 39′ Son insacca il cross di Kane dopo che Barzagli aveva chiuso bene su Trippier. Sotto 1-0 la Juventus è spalle al muro: deve segnare due gol nel secondo tempo per ribaltare la contesa. L’avvio della ripresa non è dei migliori, i padroni di casa fanno la partita e dominano fino a quando Allegri non cambia: dentro Lichtsteiner e Asamoah, fuori Matuidi e Benatia.

Il baricentro si alza e con un micidiale uno-due si risolve la partita: al 64′ Higuain insacca sfruttando l’assist di testa di Khedira su cross di Lichtsteiner, due minuti più tardi Dybala piazza il raddoppio involandosi in solitaria dopo un’invenzione del Pipita sulla trequarti. Avanti 2-1 la Juventus vede il traguardo ma al 90′ trema per il palo colpito da Kane. Solo tanta paura, può partire la festa.

