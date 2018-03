Champions League 2018, sorteggio quarti di finale: Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma, urna da incubo!

Si è effettuato il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon ha definito quali saranno gli abbinamenti del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale: le otto squadre rimaste in corsa hanno conosciuto quale sarà il loro prossimo avversario, la corsa verso la Finale di Kiev è entrata nel vivo.

Urna da incubo per le italiane. La Juventus incontrerà il Real Madrid nel replay dell’ultima Finale, la Roma se la dovrà vedere contro il Barcellona di Leo Messi. I bianconeri giocheranno l’andata in casa, i giallorossi avranno il vantaggio del ritorno all’Olimpico. Fortunato il Bayern Monaco a pescare il Siviglia, derby inglese tra Liverpool e Manchester City.

I match di andata si giocheranno il 3-4 aprile, gli incontri di ritorno sono previsti per la settimana successiva (10-11 aprile). Il sorteggio delle semifinali si svolgerà poi venerdì 13 aprile. Sarà un inizio di mese davvero di fuoco per le formazioni che vogliono proseguire la propria avventura in Europa e che puntano ad alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie.

Di seguito l’esito del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio e tutti gli abbinamenti. La prima squadra indicata giocherà l’andata in casa, nel pomeriggio verranno comunicate anche le date esatte in cui si giocheranno le varie sfide (consueta alternanza martedì-mercoledì, sempre alle ore 20.45).

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE:

Barcellona-Roma

Siviglia-Bayern Monaco

Juventus-Real Madrid

Liverpool-Manchester City

(foto pagina Facebook Champions League)