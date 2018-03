Juventus-Real Madrid, quando si gioca? Date, programma, orari e tv dei quarti di finale di Champions League. Le sfide di andata e ritorno

La Juventus affronterà il Real Madrid nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon non è stata certamente clemente con i bianconeri che se la dovranno vedere con i blancos nel remake della Finale dell’anno scorso. A Cardiff trionfarono gli spagnoli che si confermarono sul tetto d’Europa, i ragazzi di Max Allegri sperano però di poter imbrigliare gli uomini di Zidane nel doppio confronto: servirà una vera e propria impresa sportiva per avere la meglio su Cristiano Ronaldo e compagni ma i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per avere la meglio e proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza.

La speranza è quella di replicare quanto successo nel 2015: la Juventus eliminò il Real Madrid in semifinale e si lanciò verso l’atto conclusivo poi perso contro il Barcellona. Buffon e compagni giocheranno l’andata in casa: servirà tutto il sostegno dell’Allianz Stadium per ottenere un risultato importante in vista del difficilissimo ritorno in programma al Santiago Bernabeu la settima successiva. Si deciderà tutto in sette giorni, la settimana che può cambiare un’intera stagione a inizio aprile: andata il 3 aprile, ritorno l’11 aprile.

Di seguito le date, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, quarto di finale della Champions League 2018 di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo se sarà prevista anche la diretta in chiaro su Canale 5.

MARTEDI’ 3 APRILE – ANDATA:

20.45 Juventus-Real Madrid

MERCOLEDI’ 11 APRILE – RITORNO:

20.45 Real Madrid-Juventus













