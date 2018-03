Champions League 2018, sorteggio quarti di finale: data, programma, orario d’inizio e tv. La Juventus attende il suo avversario

La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 e ora attende di scoprire quale sarà il suo prossimo avversario. I Campioni d’Italia, dopo aver eliminato il Tottenham grazie all’impresa di Wembley, dovranno aspettare ancora una settimana per scoprire contro chi scenderanno il campo nel secondo turno a eliminazione diretta.

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio si svolgerà soltanto venerdì 16 marzo (ore 12.00): sarà l’urna di Nyon a svelare il prossimo avversario dei ragazzi di Max Allegri. Quasi sicuramente sarà una corazzata visto che sono rimaste in corsa Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco, una tra Chelsea e Barcellona, una tra Siviglia e Manchester United. E poi c’è il rischio derby se la Roma dovesse riuscire a eliminare lo Shakhar Donetsk. Quando si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League? Quando si conoscerà l’avversario della Juventus?

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 16 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League

