Basket, FIBA Europe Cup 2018: Venezia e Sassari ipotecano la qualificazione. Clamoroso pareggio di Avellino

Due vittorie ed un clamoroso pareggio per le squadre italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale della FIBA Europe Cup. La Reyer Venezia e la Dinamo Sassari ipotecano la qualificazione, mentre la Sidigas Avellino si giocherà tutto al ritorno.

Dominio assoluto di Venezia contro gli ungheresi dell’Egis Kormend per 83-51. Primo quarto che ha visto i magiari avanti di tre punti, poi nei successivi tre quarti i veneti si sono scatenati. Un +32 che praticamente certifica il passaggio ai quarti di finale dei Campioni d’Italia in carica. Miglior marcatore per Venezia è Hrvoje Peric con 13 punti ed in doppia cifra chiudono anche Tonut e Bramos.

Una qualificazione che ha in tasca anche la Dinamo Sassari, che supera 72-55 i francesi dell’Essm Le Portel. Transalpini avanti dopo i primi dieci minuti, chiusi avanti di dodici punti (18-6). Sassari comincia la rimonta nel secondo quarto, ma è il 26-8 dell’ultima frazione a risultare decisivo. Josh Bostic è l’MVP della partita, chiudendo con 20 punti a referto.

Pareggio clamoroso per Avellino. La Sidigas riesce nella rimonta contro i bielorussi del Tsmoki Minsk, grazie ad un ultimo quarto da 25-15 e alla fine raggiunge la parità sul 70-70. Assoluto protagonista Fesenko con 24 punti a referto, gli ultimi decisivi a due secondi dalla fine per il pareggio.

Questi i tabellini delle partite

SIDIGAS AVELLINO – TSMOKI MINSK 70-70 (17-18; 15-12; 13-25; 25-15)

Avellino: Fesenko 24, Rich 13, Wells 13

Minsk: Gray 16, Kravish 16, Kudrautsau 8

DINAMO SASSARI – ESSM LE PORTEL 72-55 (6-18; 21-14; 19-15; 26-8)

Sassari: Bostic 20, Polonara 15, Bamforth 9

Le Portel: Golden 11, Donaldson 9, Traore 7

UMANA REYER VENEZIA – EGIS KORMEND 83-51 (16-19; 23-9; 21-13; 23-10)

Venezia: Peric 13, De Nicolao 10, Tonut 10

Kormend: Hollins 11, Csorvasi 10, Fanning 7













