Calcio, rivoluzione per la Champions League 2019: cambiano gli orari delle partite! Tutto il programma, i nuovi orari e le date

Rivoluzione in vista per la Champions League e l’Europa League. Dalla prossima stagione, infatti, cambierà l’orario d’inizio delle partite delle due competizioni continentali: un vero e proprio stravolgimento che modificherà, anche se di poco, le abitudini degli appassionati e dei tifosi. Gli incontri della Champions League non incominceranno più alle ore 20.45 ma alle ore 21.00: un quarto d’ora di differenza che farà concludere i match attorno alle ore 23.00, entrando in seconda serata.

C’è però un’altra grande novità: due partite del martedì e due del mercoledì incominceranno alle 18.55. Per quanto riguarda l’Europa League sono state conservate le due consuete fasce orarie ma con delle minime variazioni (ore 18.55 e ore 21.00, cinque minuti prima rispetto ad adesso). Gli orari d’inizio verranno decisi in base al sorteggio, le ultime partite della fase a gironi si giocheranno in contemporanea alle ore 21.00. Di seguito il nuovo programma con tutti gli orari della Champions League e dell’Europa League a partire dalla stagione 2018-2019.

CHAMPIONS LEAGUE:

MARTEDI’ e MERCOLEDI’:

Si gioca alle ore 21.00. Due incontri del martedì e due partite del mercoledì si giocheranno alle ore 18.55, soltanto per le prime cinque giornate della fase a gironi.

EUROPA LEAGUE:

GIOVEDI’:

Si gioca in due fasce orarie, alle ore 18.55 e alle ore 21.00.













