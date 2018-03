Calcio, l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole: i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera

L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore.

Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle prossime settimane. Spicca il debutto di Simone Edera. Gli azzurrini si raduneranno domenica 18 marzo a Roma e si alleneranno al Mancini Park Hotel per due giorni, poi si trasferiranno nel capoluogo umbro. Di seguito gli italiani convocati:

Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca Valzania (Pescara);

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Torino), Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Cittadella).

Staff – Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Allenatore: Alberico Evani; Assistente allenatore: Luigi Amleto Garzya; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match Analyst: Marco Mannucci; Medici federali: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Massaggiatori: Enzo Paolini ed Emiliano Bozzetti; Nutrizionista: Cristian Petri.