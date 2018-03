Calcio femminile, Serie A 2017-2018: Agsm Verona-Juventus 0-2, quindicesima vittoria per le bianconere, sole in vetta alla classifica

E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse.

La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è dei migliori. Al 5′ il Verona fallisce una clamorosa opportunità per il possibile vantaggio: angolo battuto da Kostova, palla sul secondo palo dove Hannula di prima intenzione non inquadra la porta da due passi. Un’occasione che sveglia le juventine: al 13′ Rosucci riceve palla dalla sinistra da Boattin e lascia partire una girata mancina su cui Lemey non può nulla (quarto gol in campionato per la numero 8). Da quel momento il match si mette in discesa per la Vecchia Signora, abile a gestire la manovra in lungo ed in largo. Una superiorità suggellata dal gol del raddoppio firmato dalla neo entrata Cantore, brava a sfruttare un errore di Ambrosi ed a battere l’estremo difensore scaligero, realizzando la prima rete in Serie A con la maglia bianconera. Dopo tre minuti di recupero, si conclude l’incontro e la Juve può sorridere ancora. Prossimo impegno per le torinesi quello contro il Bari Pink Sport Time a Vinovo sabato prossimo alle 14.30.

SERIE A – GIORNATA 15 – 10-03-2018

DATA PARTITA 11/03/2018 BRESCIA – FIORENTINA 1-0 10/03/2018 EMPOLI – ATALANTA 0-2 10/03/2018 PINK BARI – CHIEVO VERONA 2-4 10/03/2018 RES ROMA – TAVAGNACCO 0-2 11/03/2018 SASSUOLO – RAVENNA WOMAN 1-0 12/03/2018 VERONA – JUVENTUS 0-2

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 45 15 15 0 0 45 3 +42 2. 42 15 14 0 1 46 13 +33 3. 28 15 9 1 5 32 21 +11 4. 26 15 8 2 5 24 21 +3 5. 25 15 7 4 4 25 14 +11 6. 22 15 7 1 7 19 26 -7 7. 15 15 5 0 10 14 21 -7 8. 15 15 4 3 8 17 27 -10 9. 13 15 4 1 10 13 35 -22 10. 11 15 2 5 8 17 29 -18 11. 10 15 3 1 11 12 27 -15 12. 8 15 2 2 11 9 36 -27













