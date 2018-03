Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Bonansea scatenata, il graffio di Giacinti

La sedicesima giornata della Serie A di calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS): Slalomeggia come il George Weah dei bei tempi, la giocatrice della Juve incanta in campo. Una doppietta, una traversa al termine di un’azione sontuosa e una prestazione nel suo insieme da urlo. Nessuna riesce a fermarla!

LISA BOATTIN (JUVENTUS): L’assist per il primo sigillo è il suo. Motorino del roster bianconero nella sfida contro il Bari Pink. Una garanzia per Rita Guarino ogni qualvolta scende in campo.

VALENTINA GIACINTI (BRESCIA): Bomber di razza va ancora a segno nella trasferta di Ravenna. L’attaccante biancoblu sta trovando sempre più continuità e la prolificità sotto porta è un dato di fatto.

MARTINA TOMASELLI (BRESCIA): Doppietta per la classe 2001 delle Leonesse. Un’altra giovane da guardare con attenzione nel torneo nazionale. Milena Bertolini dovrà prendere appunti.

VANESSA NAGNI (RES ROMA): Sempre lei è l’anima delle giallorosse nell’importante vittoria contro l’Empoli Ladies. Tre punti fondamentali per le capitoline che hanno anche il suo nome.













