Pallanuoto, A1 2018: i migliori azzurri della diciottesima giornata. Spiccano Gallo, Giacoppo e Mirarchi

Diciottesima giornata per il campionato di pallanuoto maschile, la quinta del girone di ritorno: pochi movimenti in vetta alla classifica, con le big che vincono praticamente tutte senza problemi. Prosegue la favola dell’Ortigia, mentre fa il colpaccio il Posillipo. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori italiani in acqua.

Valentino Gallo: da veterano guida la sua Sport Management ad una dura vittoria contro la Lazio, la trasferta a Roma si è rivelata molto più insidiosa del previsto. Il mancino tricolore sfodera una super perfomance da quattro reti, apparse sicuramente decisive in chiave successo. L’obiettivo è riconquistare il posto in nazionale ormai scappato via.

Gonzalo Echenique: chi in nazionale ci sarà quasi sicuramente in tutte le uscite da qui alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è il mancino italo-argentino. In Serie A1 fa davvero la differenza con la sua classe e il suo cinismo sotto porta: tripletta per lui nel larghissimo successo della Pro Recco in casa sulla Florentia.

Massimo Giacoppo: altro veterano, altro uomo che in nazionale c’è stato a lungo tempo e con ottimi risultati. Il difensore siciliano ora sta guidando al meglio la propria Ortigia, autrice di un campionato davvero mostruoso. Altro successo fondamentale: 13-8 in casa sul Bogliasco con poker di Giacoppo a guidare i siculi.

Stefano Guerrato: già in occasione delle Finali di Coppa Italia in quel di Bari il difensore aveva dimostrato di farsi valere contro avversari di livello altissimo come quelli della Pro Recco. Il giovanissimo difensore dell’AN Brescia trova un’altra performance di valore e si fa vedere, ovviamente, anche in chiave Settebello.

Cristiano Mirarchi: non solo Gallo a guidare la Sport Management in quel di Roma. Anche l’attaccante, che la calottina del Settebello l’ha vestita in estate, mette a segno un poker eccezionale.

Foto: Renzo Brico