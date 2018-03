Calcio femminile, finale Cyprus Cup 2018: Italia-Spagna, le azzurre per l’impresa contro le Furie Rosse

Il giorno della finale è ormai prossimo. Domani alle ore 17.00 (italiane) la Nazionale Italiana di calcio femminile di Milena Bertolini calcherà il rettangolo di gioco dell’AEK Arena di Larnaca e sfiderà la Spagna nell’atto conclusivo dell’edizione 2018 della Cyprus Cup.

Un traguardo raggiunto grazie ai successi contro la Svizzera, il Galles ed il pareggio nel terzo incontro con la Finlandia. Partite che hanno confermato la crescita della compagine allenata da Bertolini. In particolare, la vittoria contro le campionesse in carica (le elvetiche) ha messo in mostra le grandi qualità individuali e collettive della selezione del Bel Paese. Attorno ad una giocatrice come Cristiana Girelli, che con il Galles ha raggiunto quota 25 gol con la maglia azzurra (in vetta alla particolare graduatoria delle marcatrici di questo torneo con 3 realizzazioni), la formazione tricolore ha saputo esprimersi su livelli alti. Intesa in campo favorita anche dal fatto che il ct, puntando molto sui blocchi di alcune squadre del nostro campionato (Juventus e Brescia su tutte), ha saputo dare una chiara identità al proprio gruppo.

Una squadra con un’anima quest’Italia, letale negli ultimi 30 metri ma anche capace di soffrire quando sono le avversarie a rendersi pericolose. In questo senso, viene in mente l’amichevole di gennaio contro la Francia a Marsiglia dove, per l’appunto, le ragazze del Bel Paese sono state in grado di far male alla difesa transalpina e ribattere colpo su colpo.

Ora, il confronto con le spagnole non è certo semplice. Le Furie Rosse annoverano tra le loro fila tante calciatrici di talento, guidate da Jennifer Hermoso (top scorer con 21 gol in 54 incontri). Una giocatrice in grado di essere decisiva in fase realizzativa e inventare calcio come poche ma non certo l’unica arma a disposizione di Jorge Vilda. Virginia Torrecilla, Patricia Guijarro, Lucia Garcia ed Alexia Putellas sono altrettanto qualificate.

Spagna arrivata all’appuntamento conclusivo sconfiggendo l’Austria, con cui aveva perso nei quarti di finale degli Europei 2017 (calci di rigore), la Repubblica Ceca e pareggiando con il Belgio. In tre partite, 4 gol fatti e nessuno subito ed anche di questo Bertolini dovrà tener conto.

Si prospetta, dunque, un incontro difficile ma assai stimolante per le nostre ragazze, desiderose di dar seguito agli ottimi risultati di quest’ultimo periodo e proiettarsi agli eventi internazionali ufficiali con fiducia crescente.

