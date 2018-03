Beach volley, World Tour 2018 Doha. Ranghieri/Caminati in main draw. Gabriele/Carambula stop al primo turno

Un sorriso e un ko per l’Italia del beach volley che raddoppia il contingente nel main draw del torneo 4 stelle di Doha al via domani grazie al passaggio del turno di Ranghieri/Caminati che avevano un compito tutt’altro che semplice contro i russi Semenov/Leshukov (il primo quarto classificato a Rio, il secondo giovane interessante dell’enorme vivaio russo).

Risultato mai in bilico, se non nella fase iniziale del primo set, e vittoria nettissima di Ranghieri/Caminati che si sono imposti 2-0 (21-17, 21-14), qualificandosi così per il tabellone principale.

Non altrettanto bene sono andate le cose per la coppia azzurra all’esordio, composta da Pasquale Gabriele e Adrian Carambula. Gli azzurri hanno lottato per lunghi tratti alla pari con la coppia austriaca composta da Seidl e Dressler ma si è arresa con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-19), lasciando comunque intravedere qualcosa di positivo in vista dei prossimi appuntamenti del World Tour.

Questi i risultati del primo turno di qualificazione: Semenov/Leshukov (Rus)-Nurminen/Siren (Fin) 2-1 (18-21, 21-14, 15-9), Dressler/Seidl (Aut)-Gabriele/Carambula (Ita) 2-0 (21-16, 21-19), Kunert/Waller (Aut)-Krou/Aye (Fra) 0-2 (19-21, 19-21), McHugh/Schumann (Aus)-Koko/Danang (Ina) 2-0 (21-18, 21-19), Iemelianchyk/Popov (Ukr)-Kujawiak/Rudol (Pol) 0-2 (18-21, 18-21), Berntsen/Mol (Nor)-Giginoglu/Mermer (Tur) 2-0 (21-18, 21-19), Cook/Miedzybrodzki (Sco)-Doherty/Allen (Usa) 0-2 (12-21, 15-21), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Finsters/Solovejs (Lat) 2-0 (21-17, 21-16), Hörl/Winter (Aut)-Thole/Wickler (Ger) 0-2 (10-21, 17-21), Heidrich/Gerson (Sui)-Candra/Ashfiya (Ina) 2-0 (22-20, 21-14), Ermacora/Pristauz (Aut)-Bergmann/Harms (Ger) 1-2 (21-19, 14-21, 11-15), Nusbaum/Plantinga (Can)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 0-2 (11-21, 25-27), Ehlers/Schümann (Ger)-Gregory/Sheaf (Eng) 0-2 (17-21, 23-25).

Così il secondo turno di qualificazione: Krou/Aye (Fra)-Dressler/Seidl (Aut) 2-1 (19-21, 21-19, 15-13), Ranghieri/Caminati (Ita)-Semenov/Leshukov (Rus) 2-0 (21-17, 21-14), Kujawiak/Rudol (Pol)-Schumann/McHugh (Aus) 2-0 (21–16, 21-18), Doherty/Allen (Usa)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-17, 21-17), Beeler/Krattiger (Sui)-Nolvak/Tiisaar (Est) 2-0 (21-19, 21-18), Heidrich/Gerson (Sui)-Wickler/Thole (Ger) 2-0 (21-15, 21-12), Bockermann/Fluggen (Ger)-Gregory/Sheaf (Eng) 2-0 (21-15, 21-9), Bergmann/Harms (Ger)-Thiercy/DI Giantommaso (Fra).