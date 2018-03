Calcio: cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta

A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata.

Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di Pogba e compagni, è stato accompagnato anche da questo increscioso episodio. La Fifa, dunque, ha aperto un’inchiesta e sta raccogliendo prove sull’accaduto.

Un intervento sollecitato dal ministro dello Sport francese, Laura Flessel, che su twitter ha scritto: “Il razzismo non deve avere spazio sul campo di calcio”. Di certo non un bel biglietto di visita ed ora restiamo in attesa delle decisioni della Federazione Internazionale.













Foto: profilo twitter Uefa