Calcio, Champions League 2017-2018: Roma a caccia dell’impresa all’Olimpico con lo Shakhtar, ribaltare il risultato dell’andata per accedere ai quarti

Un sogno possibile. Questa è la sensazione che permea nei cuori dei tifosi giallorossi, che confidano nella rimonta della Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. La sconfitta per 2-1 in Ucraina ha complicato il percorso dei ragazzi guidati da Di Francesco, ma lascia aperte le porte ad un ribaltone che la Roma tra le mura amiche sembra in grado di poter portare a compimento. L’ottimo momento di forma dei giallorossi, reduci dal clamoroso blitz a Napoli e da una netta vittoria contro il Torino, rappresenta un buon viatico per rimettere a posto le cose e contribuire ad un risultato eccellente per i club italiani in Champions, dato che nei quarti di finale c’è già la Juventus, che ha espugnato Wembley soltanto cinque giorni fa. Martedì 13 marzo alle ore 20.45 i giallorossi scenderanno in campo con un unico obiettivo: vincere. Possibilmente con più di un gol di scarto, anche se basterebbe l’1-0 per passare il turno.

Di Francesco si affiderà al 4-2-3-1 con la saracinesca Alisson tra i pali, i due centrali Manolas e Fazio e i terzini Florenzi e Kolarov. In mediana ci saranno De Rossi e Strootman, mentre Under, Nainggolan e Perotti agiranno alle spalle dell’unica punta Dzeko, tornato in grande spolvero dopo le due straordinarie reti al San Paolo e tirato a lucido in seguito al turno di riposo per squalifica. Fonseca, allenatore dello Shakhtar, punterà anch’egli sul 4-2-3-1 con Ordets e Rakitsky davanti a Pyatov e i due esterni Butko e Ismaily. A centrocampo agiranno Fred e Stepanenko, mentre i fantasiosi Marlos, Taison e Bernard saranno i trequartisti alle spalle del cecchino Facundo Ferreyra. Gli ucraini, in particolare, rimpiangono gli istanti finali del match d’andata, quando Bruno Peres con un intervento disperato in scivolata ha negato la gioia del 3-1 allo Shakhtar, lasciando apertissimo il discorso qualificazione. Ma la Roma deve assolutamente approfittarne per non sprecare un’occasione importantissima.

I precedenti all’Olimpico tra le due squadre sono agrodolci: nella fase a gironi della Champions 2006-2007 i giallorossi inflissero agli ucraini una pesante lezione, prevalendo 4-0, mentre negli ottavi dell’edizione 2010-2011 il Donetsk espugnò l’Olimpico, ponendo una seria ipoteca sulla qualificazione maturata poi al ritorno. La Roma, però, è pronta a lottare e ha tutta l’intenzione di spiccare il volo nel ricordo di Davide Astori, campione scomparso nella domenica mattina più triste della storia recente del calcio italiano.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook As Roma